Coronavirus : 6 000 passagers bloqués sur un navire au large de l’Italie

Ils devaient visiter la Méditerranée, mais cela fait dix heures qu'ils sont bloqués aux portes de Rome. À l'intérieur, 7 000 personnes coincées à cause d'un cas suspect de coronavirus. Une touriste chinoise placée à l'isolement suite à de fortes fièvres. D'après les premiers résultats médicaux, ses analyses sont négatives mais le maire ne veut prendre aucun risque. Les résultats définitifs devraient être connus vendredi.