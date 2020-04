Coronavirus : 668 marins du Charles-de-Gaulle testés positifs

Le ministère de la Défense a annoncé ce mercredi que 668 marins du groupe aéronaval sont positifs au covid-19. L'ampleur de l'épidémie dépasse donc largement les premières estimations. Les tests avaient commencé en début de semaine et un tiers des résultats ne sont pas encore connus. Ce qui veut dire que le nombre de contaminations pourrait grimper. Une enquête de l'armée est en cours.