Coronavirus : 70 000 Français toujours bloqués à l'étranger

Sortir d'un pays où tous les vols domestiques et internationaux sont interdits, c'est le cauchemar que vivent des milliers de nos compatriotes bloqués à l'étranger. Ils ne sont pas les bienvenus dans 173 pays à cause du coronavirus. Ils sont 70 000, notamment en Inde, au Cambodge, au Pérou, en Australie, ou encore aux Philippines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.