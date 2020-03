Coronavirus : arrivée des premiers masques en provenance de Chine

C'est le début d'un pont aérien qui devrait durer plusieurs semaines. Un avion-cargo en provenance de Chine a atterri ce lundi 30 mars 2020 dans la Marne. Il avait dans son ventre huit millions de masques. Ce pont aérien prévoit quatre vols par semaine entre la Chine et la France. À raison de 300 millions par mois, ce sont 900 millions de masques qui auront été livrés fin juin.