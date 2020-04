Coronavirus aux États-Unis : New York en état de siège

Un décompte macabre est lancé à New York. Il y a désormais un mort toutes les trois minutes dans cette ville. Onze camions frigorifiques y font office de morgue. Beaucoup évoquent une catastrophe semblable au 11 septembre. Wall Street en suspens, le pont de Brooklyn et Time Square désertés par les touristes et les New-Yorkais... Les images irréelles s'y superposent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.