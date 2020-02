Coronavirus : ce que l'on sait des deux nouveaux cas détectés en France

La première est une Chinoise revenue de l'Hexagone le 7 février dernier. Son cas n'a pas été diagnostiqué immédiatement. Les tests qu'elle avait passés se sont, en effet, révélés négatifs, mais avec une légère trace de la présence du virus. Le second cas est un homme qui vit en Auvergne-Rhône-Alpes et qui revient d'un séjour en Lombardie en Italie. Plus de détails avec notre envoyé spécial au ministère de la Santé, Henri Dreyfus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.