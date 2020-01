Coronavirus : ce que l’on sait du rapatriement des Français depuis Wuhan

Les rapatriés de Chine devraient arriver très prochainement pour occuper les sites qui leur sont destinés. Un Airbus A340 a décollé ce matin aux alentours de cinq heures de Paris pour embarquer 250 Français dans un premier temps. Il s'est posé à Wuhan dans l'après-midi et repartira dans les prochaines heures vers la base militaire d'Istres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.