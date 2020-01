Coronavirus : ce qu'il faut savoir sur la souche chinoise

La famille des coronavirus n'est pas inconnue pour les médecins. Cette nouvelle souche chinoise est certes plus virulente que les autres, mais on sait comment y faire face. Alors comment se transmet le coronavirus ? Doit-on se faire vacciner ? Ce virus est-il mortel ? Les éléments de réponse sont livrés par notre équipe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.