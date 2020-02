Coronavirus : comment fonctionne le test de dépistage ?

Lorsqu'un patient est considéré comme un cas possible, il est soumis à un prélèvement effectué dans un hôpital. La première méthode est un prélèvement de cellule dans la partie haute du nez à l'aide d'un écouvillon et la deuxième s'effectue directement dans les bronches. Les résultats du test qui s'ensuit sont obtenus en deux à cinq heures selon l'endroit.