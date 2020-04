Coronavirus : comment fonctionnent les tests sanguins ?

Les tests sanguins seront presque certainement l'un des outils clés du déconfinement. La méthode est simple dans son principe. On vérifie dans le sang la présence d'un anticorps spécifique au coronavirus. Mais dans la pratique, il semble bien plus compliqué. Les tests seront-ils fiables ? Que vont-ils mesurer ? Qui va les fabriquer ? Éléments de réponses avec nos journalistes.