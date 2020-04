Coronavirus : comment isoler les cas positifs après le déconfinement ?

Un peu partout dans l'Hexagone, des structures d'hébergement sont peu à peu transformées. Le but est de placer les patients atteints du coronavirus en quarantaine pour qu'ils ne contaminent pas leurs proches. Ils sont surveillés par des médecins et des bénévoles. L'opération avait été testée début février à Carry-le-Rouet près de Marseille. Une initiative validée par les scientifiques.