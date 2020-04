Coronavirus : comment la filière lait s'adapte-t-elle à la crise ?

Depuis trois semaines, les ventes de fromages ont chuté à cause du confinement et la fermeture des marchés, des boutiques ainsi que des restaurants. La chaîne de production est donc à l'arrêt et les employés ont été redéployés sur la fabrication de faisselle. Leurs ventes ont explosé ces dernières semaines dans les grandes surfaces. De leur côté, les éleveurs ont réduit leur production de lait. Ils ont diminué les aliments favorisants la lactation dans leur nourriture des vaches.