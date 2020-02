Coronavirus : comment la France se mobilise contre l’épidémie

Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus, des mesures de prévention sont prises un peu partout en France. Dans les Alpes-Maritimes, les organisateurs ont annulé la Fête du Citron. En Île-de-France, l'Association des maires distribuent aux élus une procédure et des conseils élaborés par l'ARS. Sur les panneaux des autoroutes, des messages indiquent le numéro à contacter en cas de symptômes de la maladie.