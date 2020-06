Coronavirus : comment la France se prépare-t-elle en cas de deuxième vague ?

Auditionné mardi devant une commission d'enquête parlementaire, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé a notamment dit "L'épidémie est loin d'être terminée, ne pas se préparer à une seconde vague serait une faute majeure". Précisément, comment les autorités sanitaires, les hôpitaux et les laboratoires se préparent-ils à faire face à un éventuel rebond voire une deuxième vague épidémique ? Éléments de réponses avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.