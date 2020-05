Coronavirus : comment le germe circule-t-il malgré le confinement ?

La carte de France du déconfinement sera définitive ce jeudi, et c'est en fonction de la couleur attribuée à un département que le gouvernement pourra, par exemple, décider de la réouverture des parcs et des collèges. La circulation du virus est le premier critère retenu. Comment est-elle mesurée et où en est-on actuellement ? Les détails avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.