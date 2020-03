Coronavirus : comment les entreprises s’organisent-elles face aux effets de l'épidémie ?

Dans l'Hexagone, comme ailleurs dans le monde, l'épidémie de coronavirus a de très graves conséquences sur le tissu économique, avec la chute des commandes ou encore les annulations. La baisse d'activité est d'ailleurs très sensible dans plusieurs secteurs. Comment les entreprises s'organisent-elles ? Quelles mesures ont-elles mises en place ?