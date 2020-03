Coronavirus : comment les hôpitaux s’organisent-ils face au stade 2 ?

Jusqu'à maintenant, la consigne était d'hospitaliser tous les cas positifs de coronavirus, même si leur état de santé n'inspirait pas d'inquiétude. Mais face à l'afflux de patients, les hôpitaux s'organisent différemment et devront faire des choix. Le stade 2 de l'épidémie a bouleversé les règles. C'est le cas, notamment, au Centre Hospitalier d'Arcachon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.