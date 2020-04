Coronavirus : comment les internes ont-ils vécu leur baptême du feu ?

Il y a encore deux mois, Alice, 26 ans, étudiait l'ophtalmologie à l'hôpital de Saint-Denis. Lucile, 24 ans, interne en réanimation à Paris, enchaîne jusqu'à 90 heures de service par semaine. Marco, 26 ans, est interne à Colmar, l'une des villes les plus touchées par le virus. Du jour au lendemain, ils ont été mobilisés pour combattre l'épidémie. Ils n'oublieront jamais leur premier jour dans leur unité Covid.