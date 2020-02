Coronavirus : comment les quatre Français sur le bateau de croisière au Japon vivent-ils la mise en quarantaine ?

Trois mille six cents passagers, dont quatre Français sont encore à bord du bateau de croisière Diamond Princess. Leurs journées sont rythmées par les annonces de l'équipage. Les plus chanceux ont des balcons et une vue sur l'extérieur. Quelques mètres carrés d'une liberté relative avec la télévision et Internet gratuit. Les autorités ont annoncé que cette quarantaine durerait au moins jusqu'au 19 février. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.