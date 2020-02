Coronavirus: comment l'Italie fait face à l'épidémie

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Italie. Les régions de Toscane, Sicile et Ligurie ont recensé de nouveaux cas de contaminations. Le bilan fait aujourd'hui état de 322 personnes contaminées et 10 personnes décédées. Pour des raisons mal connues, c'est le pays d'Europe le plus touché par le virus. Cinquante mille personnes y sont toujours confinées chez elle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.