Coronavirus : comment l'Italie s'en sort-elle ?

Le non-respect des gestes barrières est sanctionné par une amende de 400 euros partout en Italie. Mais les Italiens et les touristes ne les respectent pas vraiment, surtout sur les plages. À ce jour, le pays compte moins d'une cinquantaine de patients contaminés en soins intensifs, soit cent fois moins qu'au plus fort de la crise sanitaire. Les autorités italiennes craignent toujours l'arrivée d'une seconde vague. Et l'état d'urgence a été prolongé jusqu'en octobre.