Coronavirus : comment se faire rembourser si on avait prévu un voyage en Italie ?

Beaucoup de clients, qui ont prévu de voyager en Italie dans les prochains jours, ont effectué des changements de dernière minute. D'autres demandent même un remboursement. C'est possible, mais sous certaines conditions. Air France est l'une des seules compagnies à accepter les annulations sans frais. Pour ceux qui ont souscrit une assurance annulation, les cas d'épidémie sont très rarement couverts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.