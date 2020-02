Coronavirus dans l'Oise : le parcours des deux patients commence à se préciser

Dans la nuit du mardi au mercredi 26 février dernier, un patient âgé de 60 ans est décédé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et un autre est toujours dans un état grave à Amiens. Comme le défunt, il travaille également dans l'Oise, mais ne connaissait pas l'homme qui est mort. Où et comment a-t-il contracté le coronavirus ? Le collège où il enseignait, est l'objet de toutes les attentions.