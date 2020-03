Coronavirus dans l'Oise : une journée sans école pour 28 000 élèves

Dans l'Oise, près de 260 personnes ont été en contact avec l'enseignant décédé la semaine dernière. A Crépy-en-Valois, seuls les personnels et les élèves, venus se faire tester pour le coronavirus, ont pu entrer au collège Jean de La Fontaine. Les autres adolescents sont cloîtrés chez eux, comme 28 000 autres élèves du département. Ils vont pouvoir étudier à distance. L'Éducation nationale a déclenché ce lundi matin le dispositif "Ma classe à la maison".