Coronavirus : des aides d'urgence pour les entreprises

Transport à l'arrêt, industrie au ralenti, commerce paralysé... Pour éviter les faillites, le gouvernement sort l'artillerie lourde. Ainsi, 45 milliards d'euros serviront au report de charge et au financement du chômage partiel. Il existe également un fond d'urgence pour les travailleurs indépendants. Enfin, l'État ajoute 300 milliards d'euros de fonds de garantie sur les prêts bancaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.