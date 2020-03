Coronavirus : des aides particulières pour les PME

On compte quatre millions de petites et moyennes entreprises dans notre pays. La durée de cette crise reste au cœur de leur préoccupation. Certaines ont dû baisser le rideau et mettre leurs salariés au chômage technique. Les mesures annoncées par le président de la République ont été bien accueillies par ces PME et leurs responsables, mais certains estiment qu'il faut accélérer leur application.