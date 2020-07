Coronavirus : des crèches et des Ehpad du Finistère ferment leurs portes à titre préventif

Plusieurs régions, qui avaient été épargnées par l'épidémie lors de la première vague, sont aujourd'hui touchées. C'est le cas de la Bretagne. Dans le Finistère, le Covid-19 contamine en moyenne trente personnes par jour. Les autorités appellent à la plus grande rigueur dans le respect des gestes barrières. Certains Ehpad ne reçoivent plus les familles. Une crèche et des centres de loisirs ont même dû être fermés.