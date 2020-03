Coronavirus : des Ehpad submergés par l'épidémie

De nombreux médecins craignent l'irruption du Covid-19 dans les Ehpad. Les pensionnaires y ont en moyenne 85 ans. Ces derniers jours, 20 personnes sont mortes dans un établissement des Vosges. Et la situation touche de plus en plus de maisons de retraite. C'est notamment le cas à Sommedieue, dans la Meuse, où se sont rendus nos reporters. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.