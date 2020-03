Coronavirus : des familles inquiètes à cause de l'interdiction de visite dans les maisons de retraite

Mercredi 11 mars, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les visites dans les maisons de retraite, les Ehpad. Environ 600 mille pensionnaires sont accueillis et vivent dans ces établissements. Cette mesure a l'avantage de protéger les personnes âgées, mais elle les isole de leur famille. Comment les personnes concernées s'organisent-elles face à cette disposition ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.