Coronavirus : des Français placés en quarantaine à l'étranger

Selon le Quai d'Orsay, plusieurs pays ont décidé de restreindre leur accès aux Français ou de les contraindre à une quatorzaine obligatoire. Certains ont même fermé leur frontière provisoirement. Dans une agence parisienne spécialiste des séjours en Israël, des dizaines d'appels affluent quotidiennement, avec à chaque fois la même réponse. Les Français qui veulent se rendre dans ce pays doivent justifier d'un domicile personnel et pas un hôtel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.