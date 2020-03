Coronavirus : des malades témoignent

Parmi les 20 000 malades officiellement contaminés par le virus, plus de 80 à 85 % développent des formes bénignes qui s'assimilent à un gros rhume. En revanche, chez d'autres patients, les conséquences peuvent être gravissimes. Nos journalistes ont recueilli les témoignages de malades qui attendent d'être hospitalisés ou qui ont passé plusieurs jours en réanimation.