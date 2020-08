Coronavirus : des mesures plus strictes entrent en vigueur dès ce soir à Marseille

À partir de ce mercredi soir, tous les habitants de Marseille (Bouches-du-Rhône), sauf les enfants de moins de onze ans, devront porter le masque dans la rue, sur les plages, mais aussi sur les terrains de jeu. À 23 heures précises, tous les bars et restaurants de la ville devront fermer. Même si ce n'est pas le confinement total, les Marseillais accusent le choc face à ces restrictions.