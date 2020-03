Coronavirus : des patientes témoignent

Tombée malade le 29 février, Kristel Diep a tout filmé depuis le jour où le SAMU est venu la chercher. Six jours d'hôpital pendant lesquels elle a tenu son journal de bord. Un récit qu'elle a ensuite mis en ligne, à destination de tous ceux qu'elle trouvait encore trop insouciant. C'est aussi pour cette raison que la comédienne Cécile Bois a publié un témoignage.