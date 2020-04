Coronavirus : des plages ouvertes avec restrictions en Floride

C'est un jour de printemps comme les autres en Floride. Toutes les conditions sont réunies pour que ses habitants se promènent sur la plage, mais avec certaines restrictions. La police patrouille, car il est interdit de bronzer tranquillement sur une serviette ou d'apporter une glacière. Seules sont autorisées, les activités dites essentielles : le surf, la marche, la nage, le vélo ou bien la pêche. Pourtant, il suffit de peu pour que les Floridiens oublient toute prudence. Chaque matin à onze heures précises, la police évacue les lieux. Les plages redeviennent accessibles le soir, seulement entre huit heures et cinq heures pour limiter les regroupements. Les piscines des hôtels accueillent à nouveau des clients. L'insouciance semble régner malgré les 23 000 cas recensés en Floride et plus de 800 morts. Certains États du Sud des États-Unis rouvriront dès vendredi 24 avril les coiffeurs ou les salles de gym et à partir du lundi 27 avril les restaurants et les salles de cinéma. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.