Coronavirus : des renforts envoyés en Guyane pour contenir l'épidémie

La situation sanitaire est inquiétante en Guyane. Contrairement à la métropole, le pic de l'épidémie de coronavirus n'y a pas encore été atteint. Cinq mille cas de contamination ont été enregistrés pour une population de trois cent mille habitants. Et, les trois hôpitaux du département sont au bord de la rupture. Le plan blanc a été déclenché dans ces établissements, où l'on s'attend à un afflux de malades. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.