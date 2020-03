Coronavirus : des signes d'espoir en Italie ?

En Italie, la Lombardie relève la tête. La pression sur les hôpitaux du Nord du pays diminue. Le nombre de nouveaux malades, admis en soins intensifs, baisse. D'une cinquantaine, il y a cinq jours, il est passé à seulement neuf hier, et deux ce lundi. Ce progrès reste fragile car tout peut encore changer. Le personnel soignant s'inquiète de voir de nouveaux foyers se développer autour de Rome, la capitale.