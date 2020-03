Coronavirus : des soignants en première ligne témoignent

L'afflux quotidien de patients atteints du coronavirus est de plus en plus difficile à gérer pour les personnels soignants. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vu leurs familles depuis plusieurs jours. Mais peu importe les risques et la fatigue, les médecins, les infirmiers et les aides-soignants continuent de travailler sans relâche pour combattre l'épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.