Coronavirus : des soignants pris pour cible

Depuis 14 jours, les Français ont pris l'habitude de les applaudir avec ferveur depuis leur fenêtre. Mais des médecins, des infirmières sont aussi pris pour cible. Certains reçoivent des lettres anonymes leur demandant de déménager le plus loin possible. D'autres subissent des vols. Les auteurs de ces actes risquent une lourde amende et des poursuites pour violences psychologiques.