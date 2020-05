Coronavirus : des sportifs français infectés à Wuhan dès octobre ?

Et si l'épidémie du coronavirus avait commencé bien avant le mois de janvier comme l'affirment les autorités chinoises. C'est la question qui se pose après la révélation de plusieurs cas troublants concernant des Français. Plus de 400 athlètes de l'Hexagone étaient en effet à Wuhan lors des Jeux Mondiaux Militaires entre le 18 et le 27 octobre. Ont-ils été infectés par le Covid-19 ? Qu'en est-il réellement ?