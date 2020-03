Coronavirus : des villes fantômes dans le nord de l’Italie

Avec plus de 7 300 cas positifs au coronavirus, l'Italie est le pays le plus touché par cette épidémie après la Chine. Depuis dimanche, un quart de la population italienne, près de 17 millions d'habitants, vit en quarantaine. Les conséquences sont innombrables, notamment sur l'économie. À Milan, Vercelli, Turin ou encore Venise, aucun secteur d'activité n'échappe à ce marasme. La bourse de Milan a perdu plus de 11% ce lundi soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.