Coronavirus : des volontaires pour soulager les hôpitaux

Dans les hôpitaux de l'Hexagone, le personnel médical est sous tension 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en raison de l'afflux de patients infectés par le Covid-19. Pour le soulager, des étudiants, des médecins à la retraite, des pharmaciens ou des radiologues se préparent à apporter leur soutien. Tous se sont portés volontaires sur le site renfort-covid.fr, lancé il y a dix jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.