Coronavirus : écoles et lieux publics fermés à Ajaccio

Sur l'île de Beauté, 38 cas de covid-19 ont été confirmés. Parmi eux, 33 cas et une personne décédée sont à Ajaccio. Depuis ce lundi, les écoles de la ville ont été fermées pour les quinze prochains jours. Il est aussi interdit de se rassembler à plus de cinquante personnes dans les lieux confinés. Ce soir, les responsables de la région Corse demandent la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires de l'île et des contrôles sanitaires plus poussés à l'arrivée dans les ports et les aéroports.