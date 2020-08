Coronavirus en Belgique : un couvre-feu imposé à Anvers

La Belgique multiplie les mesures fortes pour lutter contre le coronavirus. La situation y est inquiétante, particulièrement à Anvers. La ville est sous cloche. Elle représente la moitié des nouveaux cas de Covid-19 belges. Pour endiguer cette recrudescence, les autorités ont frappé fort. Le port du masque y est obligatoire partout, tout comme le télétravail. Et un couvre-feu y est imposé la nuit.