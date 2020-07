Coronavirus en Catalogne : retour à la case confinement pour Lérida et sa région

La menace d'une deuxième vague de l'épidémie n'a jamais été aussi grande en Catalogne. Dans la région de Lérida notamment, le nombre des contaminations repart à la hausse. Si les habitants peuvent encore se déplacer librement, bars, hôtels, commerces et théâtres ont baissé leur rideau mercredi soir. Sans mesures radicales, les autorités catalanes craignent une diffusion massive du virus dans l'ensemble de cette région touristique.