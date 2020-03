Coronavirus en Charente : confinement total pour tous les personnels de l’Ehpad de Mansle

Pour protéger les résidents et leur famille de l’épidémie de coronavirus, dix-huit membres du personnel d’un Ehpad de Mansle (Charente) ont décidé de se confiner volontairement dans un établissement. L'initiative est venue du directeur. Dans deux semaines, une autre équipe prendra la relève avec cette même préoccupation, éviter tout contact avec l’extérieur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.