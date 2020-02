Coronavirus en Italie : comment la ville de Milan s'organise-t-elle face à l'épidémie ?

L'épidémie de coronavirus touche Milan. Les mesures de précaution prises ont placé la ville dans une situation de couvre-feu. Pour la deuxième journée consécutive, les lieux publics et les écoles sont fermés. Les manifestations culturelles et sportives sont toutes annulées sauf une. Un match de Ligue Europa qui concerne l'Inter Milan, qui se disputera à huis clos. L'ensemble de ces dispositions sera maintenu au moins jusqu'à samedi.