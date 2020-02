Coronavirus en Italie : les conséquences économiques à Milan

Malgré l'absence de signe de panique dans les rues, les conséquences du coronavirus sont bien réelles à Milan. Les rues presque désertes et de nombreux commerces sont fermés. La fréquentation touristique est en baisse. Les réservations dans les hôtels ont diminué de 25% cette semaine. Une situation qui inquiète les acteurs l'économie. Aujourd'hui, la Bourse de Milan a lourdement chuté, moins 5%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.