Coronavirus : en Italie, les échéances de prêt immobilier sont reportés

Tous les Italiens qui ont souscrit un emprunt immobilier peuvent suspendre le remboursement de leur mensualité, et ce jusqu'à la fin de l'année 2020. Près de 6 millions de foyers sont concernés. Une mesure de ce type est-elle envisageable dans l'Hexagone ? Éléments de réponse avec notre journaliste Axel Cariou. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.