Coronavirus en Mayenne : les habitants se sentent stigmatisés

La liste des villes concernées par le port du masque obligatoire en plein air n'en finit plus de s'allonger. La mesure se généralise aussi en Mayenne, où 69 communes ont dû l'adopter. Ce département est pointé du doigt depuis plusieurs semaines. Les habitants commencent à en avoir assez. Ils se sentent pestiférés. Et la décision de la Belgique d'interdire le département à ses ressortissants renforce l'inquiétude des professionnels du tourisme, déjà à la peine.