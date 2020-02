Coronavirus et activité économique : qui sont les gagnants et les perdants ?

La propagation de l'épidémie de coronavirus est également un casse-tête pour les entreprises. Une réunion entre le gouvernement et les partenaires sociaux est d'ailleurs prévue vendredi. Certaines sociétés se trouvent dans la difficulté, alors que pour d'autres, leurs activités explosent. Alors, qui sont pénalisés par l'épidémie et qui, au contraire, y trouvent leur compte ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.